У Білорусі відібрали етап Кубка світу з біатлону

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) переніс до Фінляндії етап Кубка світу з біатлону, який мав відбутися у Білорусі в березні 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті IBU.

«Виконавчий комітет IBU сьогодні погодив оновлений календар на сезон 2021/2022, головною зміною якого є перерозподіл місця проведення Кубка світу BMW IBU з біатлону, спочатку запланованого на Мінськ-Раубічі, Білорусь (3-6 березня 2022 року), до Контіолахті, Фінляндія» , - йдеться в повідомленні.

Рішення про перенесення було ухвалено виконавчим комітетом у світлі поточної ситуації в Білорусі, щоб забезпечити організаційним комітетам, національним федераціям і їхнім командам впевненість з точки зору планування.

У зв'язку з цим перші два етапи Кубка світу в листопаді і грудні 2021 року відбудуться у шведському Естерсунді. Раніше планувалося, що стартовий етап прийматиме фінський Контіолахті.

Календар Кубка світу з біатлону-2021/22:

I етап - 26-28 листопада, Естерсунд (Швеція);

II етап - 29 листопада - 5 грудня, Естерсунд (Швеція);

III етап - 6-12 грудня, Хохфільцен (Австрія);

IV етап - 13-19 грудня, Аннесі (Франція);

V етап - 3-9 січня, Обергоф (Німеччина);

VI етап - 10-16 січня, Рупольдинг (Німеччина);

VII етап - 17-23 січня, Антгольц (Італія);

VIII етап - 28 лютого - 6 березня, Контіолахті (Фінляндія);

IX етап - 7-13 березня, Отепя (Естонія);

X етап - 14 - 20 березня, Голменколлен (Норвегія).

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Міжнародна федерація хокею відібрала у Білорусі право на проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року. Турнір проходитиме 21 травня - 6 червня в Латвії.

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Незадовго до перенесення першості автовиробник Skoda, косметичний бренд Nivea і виробник автомобільних масел Liqui Moly відмовилися спонсорувати чемпіонат, якщо його матчі відбуватимуться у Білорусі. У квітні влада Білорусі заборонила до ввезення в країну продукцію Skoda, Liqui Moly і Beiersdorf (німецька компанія, що володіє брендом Nivea). Причиною були названі «недружні дії щодо білоруського народу».

Фото: biathlonworld.com