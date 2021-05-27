«Вільярреал» обіграв по пенальті «Манчестер Юнайтед» і вперше став переможцем Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи УЄФА футболісти іспанського «Вільярреала» здобули перемогу над англійським «Манчестер Юнайтед» і вперше стали володарем трофея.

Зустріч, що проходила на стадіоні «Енерга» в Гданську (Польща), в основний час завершилася з рахунком 1:1. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти «Вільярреала» - 11:10, передає Укрінформ.

В основний час у «Вільярреала» забив Жерар Морено (29-я хвилина), у «Манчестер Юнайтед» відзначився Едінсон Кавані (55).

У фіналі Ліги Європи усьоме в історії переможець визначився в серії пенальті.

Завдяки завойованому трофею «Вільярреал» виступить в Лізі чемпіонів УЄФА.

Фото: Reuters.