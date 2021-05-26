Перша ліга: «Агробізнес» програв «ВПК Агро», «Верес» став першим новачком УПЛ

У чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги пройшли чергові поєдинки 28-го туру.

«Агробізнес» з Волочиська Хмельницької області з рахунком 1:2 поступився клубу «ВПК Агро» із Шевченківки Днепропетровської області і залишається поза трійки лідерів Першої Ліги, передає Укрінформ.

«Агробізнес» вів у рахунку після першого тайму, проте втратив перемогу у другому таймі.

Таким чином, «Верес» став першим новачком УПЛ за підсумками сезону-2020/21. Рівненська команда стала недосяжною для «Агробізнесу». За два тури до кінця чемпіонату «Верес» випереджає четверту команду на вісім очок.

Результати інших матчів туру:

«Кристал» (Херсон) - «Кремінь» (Кременчук Полтавської області) - 1:2

«Авангард» (Краматорськ Донецької області) - «Оболонь» (Київ) - 0:2

ФК «Миколаїв» (Миколаїв) - «Нива» (Тернопіль) - 4:0

«Альянс» (Липова Долина Сумської області) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 4:1

«Полісся» - (Житомир) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні Полтавської області) - 3:2.

Центральний поєдинок туру «Металіст-1925» (Харків) - «Чорноморець» (Одеса) відбудеться у четвер, 27 травня.

Турнірне становище лідерів: «Верес» - 59 очок (після 27-ти ігор), «Чорноморець» - 55 (27), «Металіст-1925» - 53 (27), «Агробізнес» - 51 (28).