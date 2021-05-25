Перша ліга: «Верес» у Луцьку програв «Волині»
Укрінформ
У чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги стартували поєдинки 28-го туру.
Лідер першості рівненський «Верес» на виїзді поступився луцькій «Волині» - 1:2, передає Укрінформ.
Півзахисник господарів Сіаваш Хагназарі відкрив рахунок на 6-й хвилині, хавбек гостей Сергій Панасенко відновив рівновагу на 28-й. У компенсований час перемогу «Волині» приніс гол захисника Владислава Приймака (90+5).
Турнірне становище лідерів: «Верес» - 59 очок (після 27-ти ігор), «Чорноморець» - 55 (27), «Металіст-1925» - 53 (27), «Агробізнес» - 51 (27).
Фото: nkveres.com.