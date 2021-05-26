В Україні стартує фінальний етап «Cool Games»

Протягом 26-29 травня 2021 року триватиме фінальний етап ІІІ Всеукраїнських «Cool Games» – інноваційного українського проєкту, започаткованого Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України і Українською федерацією учнівського спорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

«Cool Games» сприяє залученню учнівської молоді до рухової активності задля подальшої популяризації здорового способу життя та створенню неординарних і цікавих уроків фізичної культури. Цьогорічний захід присвячений святкуванню 30-річчя Незалежності України», - зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Об’єднання учнів усіх куточків України, командний дух, ґендерна рівність – основа «Cool Games».

Відбіркові змагання ІІІ Всеукраїнських «Cool Games» пройшли у березні-травні 2021 року по всій території нашої країни залучили 100 тисяч учнів.

У фінальній частині обов’язково беруть участь збірні всіх областей України та м. Київ. Кожна збірна складається з команд трьох вікових дивізіонів: 9–10, 11–13 і 14–16 років і представлена порівну 10 учнями та 10 ученицями. Загальна кількість учасників – 500 дівчат і хлопців.

Програма проєкту складається зі змагальної та культурної частин.

Змагальна частина включає естафети, які не потребують спеціальної підготовки, під час яких учасникам і учасницям знадобляться швидкість, витримка, координація як власна, так і командна.

Культурна частина дає можливість учасникам презентувати свої регіони, поспілкуватися між собою, встановити дружні стосунки, ознайомитися з різноманітними видами рухової активності поза змаганнями.

Cool Games засновані в Україні в 2018 році. Cool Games сприяє створенню цікавих та яскравих уроків фізичної культури і масовому залученню учнівської молоді до рухової активності завдяки осучасненим та адаптованим естафетам, включає змагання в командних іграх та естафетах, поряд із змаганнями включає культурну складову.

Фото: Cool Games