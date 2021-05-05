На Вінниччині проходять Всеукраїнські змагання парапланеристів «Кубок Дністра»

На Вінниччині у с. Нагоряни Могилів-Подільського району проходять Всеукраїнські змагання з парапланерного спорту «Кубок Дністра».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співорганізатор змагань - голова Вінницького обласного осередку федерації парапланеризму України Сергій Шибінський.

За його словами, участь у змаганнях беруть 18 парапланеристів з восьми міст країни - Києва, Харкова, Львова, Хмельницького, Вінниці, Полтави, Дніпра та Херсона.

«Кубок Дністра» з парапланеризму / Фото: Сергій Шибінський, Facebook

Змагання «Кубок Дністра» триватимуть до 8 травня. Спортсмени змагаються у вправності в польотах на короткі та довгі дистанції - 23, 43 та 54 км.

Вперше змагання з парапланеризму на Вінниччині відбулися 1995 року, цьогоріч вони проводяться вже 24 раз. Традиційно поряд із спортивними заходами відбувався фестиваль «Крила Дністра», під час яких проходили концерти відомих вітчизняних виконавців, а також різноманітні виставки, польоти на повітряних кулях та дитячі атракціони. Утім, через пандемію коронавірусу цьогоріч він не проводиться.

Всеукраїнські змагання парапланеристів «Кубок Дністра» Міністерством молоді та спорту включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік.