Палкін: Де Дзербі вважається одним з найперспективніших тренерів Європи

Італійський фахівець підписав дворічний контракт з «Шахтарем».

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував на сторінці в фейсбуці призначення італійця Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера донецького клубу, повідомляє Укрінформ.

«Роберто Де Дзербі - сильний і кваліфікований фахівець, який вважається одним з найталановитіших і найперспективніших тренерів Європи. Він молодий і амбітний, він хоче розвиватися, перемагати і завойовувати трофеї. І в цьому наші прагнення повністю збігаються», - написав Сергій Палкін.

«Упевнений, Де Дзербі зробить Шахтар ще сильніше, призведе клуб до нових успіхів і великих досягнень! Ласкаво просимо, Роберто! », - додав Палкін в Фейсбуці.

25 травня «Шахтар» оголосив про призначення Де Дзербі на пост головного тренера команди. Італійський фахівець поставив підпис під дворічним угодою з «гірниками».

До переходу в «Шахтар» італієць три роки очолював «Сассуоло». «Нероверді» закінчили сезон на восьмому місці чемпіонату Італії.

Де Дзербі став 34-м головним тренером в історії «Шахтаря». На посту наставника «оранжево-чорних» італієць змінив Луїша Каштру, який очолював команду протягом двох років.

Нагадаємо, в минулому сезоні «гірники» фінішували на другому місці УПЛ і не виграли жодного трофея.

Фото: shakhtar.com