Роберто Де Дзербі: хочемо зі штабом прищепити команді наше бачення футболу

Перші слова тренера після оголошення про перехід в «Шахтар».

Новий головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі поділився своїми емоціями після новини про своє призначення, повідомляється в інстаграмме «Шахтаря», передає Укрінформ.

«Я дуже радий і щасливий опинитися тут і стати частиною такого великого клубу, як «Шахтар». Для нас це виклик і прекрасна можливість професійного росту. Ми сподіваємося, що і тут зможемо добре виконати свою роботу», - сказав Де Дзербі.

«Хочемо зі штабом прищепити команді наше бачення футболу і, звичайно ж, хочемо перемагати, оскільки це дуже важливо», - додав новий головний тренер «Шахтаря».

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі підписав контракт з «Шахтарем» на два роки.

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