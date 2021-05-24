«Так, я можу»: у Запорізькій області провели інклюзивне тренування для дітей

У Запорізькій області на стадіоні КЗ «ФОК» «Таврія» (Василівка) провели інклюзивне тренування з футболу для дітей в рамках програми «Так, я можу».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Parimatch Foundation.

Під час занять для дітей пройшли спортивні естафети, а також футбольний майстер-клас від Олексія Годіна (фіналіст Кубка України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи, тренер ФК «Кремінь») та Оксани Рак (тренерка жіночої команди ФК «Металург», чемпіонка Запорізької області з футзалу).

«Вдячна Parimatch Foundation за проведення такого чудового заходу. Дітям з інклюзією треба відчувати себе повноцінними у нашому світі. Гадаю, що їм все сподобалося. Особисто я була у захваті і дуже рада, що мене запросили”, - зазначила Оксана Рак.

Програма «Так, я можу!» міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation спрямована на те, щоб заохочувати дітей займатися спортом та створювати для цього всі необхідні умови, щоб спорт був однаково доступним для всіх.

«Мені дуже приємно було взяти участь у заході, за що я хочу окремо подякувати Parimatch Foundation. У майбутньому я із задоволенням готовий знову допомогти у проведенні таких тренувань. Такі заняття для дітей мають відбуватися регулярно по всій Україні», - сказав Олексій Годін.

А за словами начальника відділу освіти Василівської міської ради Тамари Комлик, такі заходи сприяють соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Вони допомагають їм відчути себе у соціумі, у колективі. «Тому вважаю, що такі заходи потрібно популяризувати і ми це будемо обов’язково робити у нашій громаді. Дуже приємно було бачити, як діти радіють своїм успіхам, голам і навіть першим крокам на полі. Раділи вони, раділи їх батьки. Це також дуже важливо. Це і є реабілітація цих дітей. Вони розуміють, що можуть так само грати в футбол», - зазначила вона.

Родзинкою цього заходу стало те, що він закінчився не на стадіоні. Після тренування всі учасники та гості проєкту безкоштовно відвідали Василівський історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”. Цю екскурсію також організував Parimatch Foundation.

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«Всюди, де проводяться заняття програми фонду "Так, я можу!", ми зустрічаємо небайдужих людей, яких не просто хвилює майбутнє дітей з інклюзією, а які готові допомогти у нашій справі. І приємно, що серед них дуже багато професіоналів, тренерів та спортсменів і тих, хто надає необхідні умови для організації дитячих тренувань. Спорт дарує такі потрібні дітям позитивні емоції. Для дитини з інвалідністю це отримання нових вражень, задоволення від спільної гри, друзів і посмішки», - розповіла президентка міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Як повідомлялося, проєкт “Так, я можу!” зарекомендував себе торік і у 2021-му міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation запланував відкрити інклюзивні спортивні групи ще в 10 регіонах України. Нині у проєкт залучено 240 дітей, в таких регіонах як Кропивницький, Київ, Рівне, Черкаси, Маріуполь, Луцьк, Запоріжжя. Незабаром Parimatch Foundation відкриє для себе ще чотири регіони. Ціль до кінця року - залучити до занять 500 дітей.

Фото: Parimatch Foundation