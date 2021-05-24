Представлено трофей Ліги конференцій УЄФА

В новому турнірі від України виступатимуть «Ворскла» і «Колос».

УЄФА показав офіційний трофей нового єврокубкового турніру, який стартує з наступного сезону - Ліги конференцій, повідомляє сайт УЄФА.

Кубок має висоту 57,5 ​​сантиметрів, важить 11 кілограм і складається з 32 шестикутних пластин. Велика частина трофея виготовлена ​​з бронзи, а пластини також мають срібну обробку.

Матчі Ліги конференцій, як і матчі Ліги Європи, гратимуть по четвергах, а перед зустрічами буде грати один і той же гімн, який зараз використовується для ЛЄ.

У всіх раундах Ліги конференцій візьмуть участь 184 команди з усіх 55 країн-членів УЄФА. Перший фінал турніру заплановано на 25 травня 2022 року в Тирані (Албанія).

Як повідомляв Укрінформ, від України в Лізі конференцій УЄФА гратимуть «Ворскла» і «Колос».

Фото: сайт УЄФА