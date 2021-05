УЄФА презентував офіційний гімн Євро-2020

Менше ніж за місяць до старту чемпіонату континенту з футболу УЄФА представив офіційний гімн Євро-2020 We Are The People.

Твір виконали всесвітньо відомий нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс та учасники легендарного ірландського гурту U2 Боно й Едж, повідомляє офіційний сайт УЄФА. У композиції розглядаються проблеми, з якими стикається уесь світ. Водночас її текст спрямований на пошук відповіді на ці проблеми. We Are The People сподівається відобразити позитив, надію та рішучість, які необхідні для успіху будь-якій команді, а також запропонувати відчуття єдності, яке відповідає темі футбольного Євро-2020. Читайте також: Андрій Шевченко: «Динамо» провело чудовий сезон Як повідомляв Укрінформ, чемпіонат Європи з футболу пройде нинішнього року з 11 червня по 11 липня. Фото: uefa.com.