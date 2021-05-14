Андрій Шевченко: «Динамо» провело чудовий сезон

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував перемогу «Динамо» над «Зорею» (1:0) у фіналі Кубка України.

В ефірі програми «Футбол NEWS» на телеканалі «Футбол 1» наставник національної команди зазначив, що матч вийшов цікавим, передає Укрінформ.

«Цікавий вийшов матч. Вітаю «Динамо», молодці, гравці провели чудовий сезон. «Зоря» довела, що вона теж гідна грати у фіналі. Луганчани зіграли хороший поєдинок. Думаю, і глядачам було цікаво спостерігати, оскільки інтрига зберігалася до кінця», - сказав Шевченко.

Додамо, що футболісти "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу нинішнього сезону зробили золотий дубль - виграли і чемпіонат, і Кубок України.

Фото: uaf.ua.