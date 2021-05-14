Футболісти «Динамо» та «Зорі» прокоментували фінал Кубка України

Київське «Динамо» обіграло в овертаймі луганську «Зорю» (1:0) у фінальному поєдинку Кубка України з футболу.

Учасники матчу, що пройшов у Тернополі, поділилися емоціям в ефірі післяматчевої студії на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Денис Бойко (воротар «Динамо»):

«Уся команда дуже якісно зіграла. Ми чудово розібрали суперника, були готові до того футболу, який він нам мав запропонувати. Я готувався до фіналу, розумів, що тренер надасть мені шанс, і, сподіваюся, не підвів».

Микола Шапаренко (півзахисник «Динамо»):

«Мені десь не вистачило фарту - треба більше працювати, і тоді заб’ю. У «Зорі» швидкі гравці, які стрімко діють на контратаках, ми цього побоювалися, проте були упевнені у власних силах».

Ілля Забарний (захисник «Динамо»):

«Суперники мали кілька моментів, але в цілому наш захист сьогодні спрацював добре, відіграли «на нуль». Радує, що в обороні порядок. Сподіваюся, продовжуватимемо в тому ж дусі й наступного сезону».

Артем Беседін (нападник «Динамо»):

«У першу чергу хочу привітати вболівальників та футбольний клуб «Динамо», в якого день народження. Гадаю, кращого подарунку бути й не може. Ми старалися та викладалися лише заради перемоги».

Владислав Кабаєв (нападник «Зорі»):

«Суто кубковий матч, фінал, у якому гра йшла до першої помилки, першого голу. У нас були свої напівмоменти, які ми не реалізували, а «Динамо» забило й заслужено перемогло».

Владлен Юрченко (півзахисник «Зорі»):

«Ми протистояли сильній команді і знали, що буде в’язкий та важкий поєдинок. У нас був один слушний момент, і якби ми забили в тій ситуації, гра могла б скластися інакше».

Дмитро Іванісеня (захисник «Зорі»):

«Ми провели повну гру та два овертайми, було важко, віддали багато сил. Хочу подякувати уболівальникам та місту Тернопіль за чудову атмосферу, було дуже приємно тут грати».

Фото: uaf.ua.