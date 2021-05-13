«Динамо» - володар Кубка України

Кияни виграли Кубок України в 13-й раз.

У Тернополі завершився фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей виграло «Динамо» (Київ), яке обіграло в овертаймі «Зорю» (Луганськ) 1:0, передає Укрінформ.

Фінальний матч Кубка України з футболу «Динамо» – «Зоря» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Основний час завершився внічию 0:0. А в овертаймі на 98-й хвилині м’яч забив Циганков.

«Динамо» оформило в цьому сезоні «золотий дубль» вигравши чемпіонат і Кубок.