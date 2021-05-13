Стали відомі склади «Динамо» і «Зорі» у фіналі Кубка України
Укрінформ
«Динамо» 12 разів перемагало в Кубку України, а от «Зоря» ще жодного разу не виборювала цей трофей.
У Тернополі зіграють фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей розіграють «Динамо» (Київ) і «Зоря» (Луганськ), передає Укрінформ.
Стали відомі стартові склади команд.
«Динамо»: Бойко – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Родрігеш, Буяльський – Бесєдін
«Зоря»: Василь – Фаворов, Іванисеня, Вернидуб, Жуніньйо – Юрченко, Назарина, Кочергін, Кабаєв, Хомченовський – Громов.
Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» 12 разів перемагало в Кубку України, а от «Зоря» ще жодного разу не виборювала цей трофей. Кияни стали чемпіонами України і у разі перемоги в Кубку команда Мірчі Луческу зробить «золотий дубль».