Фінал Кубка України: «Динамо» гратиме у білій формі, «Зоря» - у чорній

У четвер, 13 травня, у Тернополі, на міському стадіоні імені Романа Шухевича, відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України-2020/2021, в якому київське «Динамо» зіграє з луганською «Зорею» (початок зустрічі - о 19.00).

На нараді за участю представників команд та офіційних осіб матчу, було вирішено, що «Динамо» проведе зустріч у білому комплекті форми, а «Зоря» зіграє у чорному, повідомляє пресслужба УАФ.

Перед стартом матчу буде хвилина мовчання на спомин про славетного українського футболіста та тренера Валерія Лобановського, який пішов із життя 2002 року саме 13 травня.

Наживо фінальний поєдинок транслюватимуть одразу два телеканали - «UA: Перший» та «Футбол-1».

Фінал Кубка України-2020/2021 буде ювілейним, 30-м в історії. Донецький «Шахтар» має 13 перемог у титульних матчах , київське «Динамо» - 12, одеський «Чорноморець» - дві, сімферопольська «Таврія» та полтавська «Ворскла» - по одній.

Фото: uaf.ua.