Українець Ваншельбойм виграв турнір ITF в Боснії та Герцеговині

Українець Ерік Ваншельбойм став переможцем турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Брчко (Боснія та Герцеговина) з призовим фондом $15 тисяч.

Як повідомляє BTU, у фінальному матчі Ваншельбойм за 2,5 години обіграв Отто Віртанена з Фінляндії - 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, передає Укрінформ.

Ваншельбойм здобув перемогу на третьому турнірі нинішнього сезону: в січні Ерік виграв титул ITF в Тунісі, а в квітні став чемпіоном на 15-тисячнику в Казахстане.

Титул в Боснії та Герцеговині став для українського тенісиста четвертим на професійному рівні.

Фото: ФТУ.