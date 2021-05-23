Костюк і сестри Кіченок зіграють у парному турнірі Ролан Гаррос

French Open стартує 30 травня.

Марта Костюк і сестри Кіченок зіграють у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції, повідомляє Укрінформ.

Костюк зіграє в парі з білорускою Олександрою Сасновіч, напарницею Надії Кіченок буде румунка Ралука Олару, а Людмила Кіченок виступить в дуеті з Ариной Родіонової з Австралії.

Ролан Гаррос стартує 30 травня. Матчі кваліфікації French Open почнуться завтра.

Нагадаємо, чинні чемпіонки парного турніру Ролан Гаррос - Тімея Бабош з Угорщини і Крістіна Младеновіч з Франції, які виграли титул двічі поспіль.

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