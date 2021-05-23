НХЛ: «Торонто» розгромив «Монреаль» і зрівняв рахунок в серії плей-офф Кубка Стенлі
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Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Другий матч в серії «Торонто Мейпл Ліфс» - «Монреаль Канадієнс» завершився впевненою перемогою господарів - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0); рахунок в серії зрівнявся - 1:1, передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» - «Піттсбург Пінгвінз» - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1); рахунок в серії - 2:2
«Тампа-Бей Лайтнінг» - «Флорида Пантерс» - 6:2 (3:1, 2:1, 1:0); рахунок в серії - 3:1
«Міннесота Уайлд» - «Вегас Голден Найтс» - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1); рахунок в серії - 1:3.
Фото: nhl.com.