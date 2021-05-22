Чемпіонат світу з хокею: Швеція сенсаційно програла Данії, Німеччина розгромила Норвегію

У столиці Латвії Ризі триває 84-й чемпіонат світу з хокею.

Другий день турніру приніс черговий сенсаціонниий результат - 11-разовий чемпіон світу збірна Швеції з рахунком 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) програла команді Данії, передає Укрінформ.

В іншому поєдинку суботи хокеїсти Німеччини впевнено перемогли збірну Норвегії - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

У другий ігровий день також зійдуться: Велика Британія - Росія, Фінляндія - США, Латвія - Казахстан, Чехія - Швейцарія.

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Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.

Чинним чемпіоном світу є команда Фінляндії, яка завоювала титул в 2019 році у Словаччині.

Фото: AFP.