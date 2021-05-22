Бій Усик – Джошуа може відбутися на стадіоні «Вемблі»

Головна арена Англії – перший претендент на проведення поєдинку.

Промоутер Олександр Красюк розповів британським ЗМІ, де організатори збираються проводити потенційний бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

«У нас не було багато часу на обговорення варіантів. Принципова локація, яка обговорюється на поточний момент, - це «Вемблі». З усією моєю повагою до Саудівської Аравії, там може бути трохи спекотно в серпні, десь 70 градусів за Цельсієм.

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Хоча, якщо цей бій пройде в Саудівській Аравії, я теж радітиму. Якщо пройде в Україні, я радітиму ще більше. Якщо він пройде в Замбії, в Зімбабве або в будь-якій точці світу - ми раді, тому що зустрічаємося з кращим в суперважкій вазі. Це найкращий спосіб проявити себе», - пояснив Красюк.

Раніше Джошуа готувався об’єднавчого бою з Тайсоном Ф'юрі в серпні, але спортивний арбітраж ухвалив, що останній повинен до середини вересня провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Олександр Усик - обов'язковий претендент на чемпіонський бій від WBO. У суперважкій вазі українець провів два бої, в яких переміг Чазза Візерспуна і Дерека Чісору.