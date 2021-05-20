WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика

Українець - обов'язковий претендент на титул WBO.

Промоутер Френк Уоррен заявив для TalkSport, що WBO найближчим часом санкціонує проведення бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Олександром Усиком, повідомляє Укрінформ.

Також промоутер підтвердив, що провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Джошуа зараз практично нереально.

«Бій між Ф'юрі і Джошуа зараз далі, ніж будь-коли. Всі знали, що була арбітражна ситуація. Джошуа знав про це, як і Matchroom. Ми всі підписали ще в лютому угоду про те, як ми будемо вести переговори. В цій угоді йшлося про арбітраж, рішення по якому у нас зараз є. Так що нікого не шокує те, що сталося», - сказав Уоррен.

«Я думаю, що Тайсон буде битися з Уайлдером, а WBO потім накаже Джошуа битися з Усиком. Я думаю, вони зроблять це завтра, а потім Джошуа вирішить, чи хоче він захистити титул», - додав промоутер.

Нагадаємо, Джошуа і Ф'юрі повинні були 14 серпня провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але арбітраж зобов'язав Тайсона провести реванш з Деонтеєм Уайлдером до вересня. Це унеможливлює проведення об'єднавчого бою в заплановані терміни.

Наступним суперником Джошуа може стати Олександр Усик. Українець - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Ей Джей.

Усик не виходив на ринг з минулої осені, коли переміг Дерека Чісору. Це був другий бій українця в суперважкій вазі.

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