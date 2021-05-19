Через 48 годин WBO може призначити бій Усик - Джошуа

Команді британського чемпіона поставили ультиматум.

Всесвітня боксерська організація (WBO) дала 48 годин команді чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, щоб підтвердити можливість проведення об'єднавчого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Boxing Scene, передає Укрінформ.

В іншому випадку WBO призначить бій Джошуа проти Олександра Усика. Українець - обов'язковий претендент на титул WBO.

Спочатку Джошуа планував 14 серпня провести поєдинок проти володаря титулу WBC Ф'юрі, але арбітраж зобов'язав Тайсона провести реванш з Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня, що робить неможливим поєдинок двох британців у раніше запланований термін.

Юристи Усика вже написали лист в WBO із запитом на проведення поєдинку проти Джошуа. Бій може відбутися 21 або 28 серпня.

Нагадаємо, Усик не виходив на ринг з минулої осені, коли переміг Дерека Чісору. Це був другий бій українця в суперважкій вазі.

Фото: Boxing Scene