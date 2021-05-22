Збірна України виграла загальнокомандний залік першості Європи з жіночої боротьби

У Скоп'є (Північна Македонія) завершилася молодіжна першість Європи з жіночої боротьби (спортсменки до 23-х років).

За підсумками турніру в 10 вагових категоріях збірна України завоювала 8 медалей і, набравши 183 очки, посыла перше місце в загальнокомандному заліку, передає Укрінформ. «Золото» Україні принесли Христина-Зоряна Демко (вагова категорія до 55 кг), Аліна Грушина (57 кг), Тетяна Ріжко (62 кг) і Оксана Чудик (68 кг), срібною призеркою стала Катерина Зелених (65 кг), «бронзу» виграли Лілія Маланчук (50 кг), Марія Винник (53 кг) і Соломія Винник (59 кг). Читайте також: Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам та їхнім тренерам Другою в командному заліку стала Росія (167), третя позиція у команди Польщі (128). Загалом на молодіжному чемпіонаті Європи з жіночої боротьби виступили представниці 24-х країн континенту. Фото: ukrwrestling.com.ua.