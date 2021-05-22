НХЛ: «Едмонтон» вдруге програв «Вінніпегу» в серії плей-офф Кубка Стенлі
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Укрінформ
В північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Другий матч в серії плей-офф представників Північного дивізіону «Едмонтон Ойлерз» - «Вінніпег Джетс» завершився в овертаймі поразкою господарів - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1), передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
Східний дивізіон
«Бостон Брюїнз» - «Вашингтон Кепіталз» - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Рахунок в серії - 3:1.
Центральний дивізіон
«Нешвілл Предаторз» - «Кароліна Харрікейнз» - 5:4 2ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
Рахунок в серії - 2:1.
Західний дивізіон
«Сент-Луїс Блюз» - «Колорадо Евеланш» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Рахунок в серії - 0:3.
Фото: nhl.com.