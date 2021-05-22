НХЛ: «Едмонтон» вдруге програв «Вінніпегу» в серії плей-офф Кубка Стенлі

В північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.

Другий матч в серії плей-офф представників Північного дивізіону «Едмонтон Ойлерз» - «Вінніпег Джетс» завершився в овертаймі поразкою господарів - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1), передає Укрінформ.

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Результати інших поєдинків ігрового дня:

Східний дивізіон

«Бостон Брюїнз» - «Вашингтон Кепіталз» - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Рахунок в серії - 3:1.

Центральний дивізіон

«Нешвілл Предаторз» - «Кароліна Харрікейнз» - 5:4 2ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Рахунок в серії - 2:1.

Західний дивізіон

«Сент-Луїс Блюз» - «Колорадо Евеланш» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Рахунок в серії - 0:3.

Фото: nhl.com.