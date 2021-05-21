Збірна України поступилася господарям міжнародного турніру з хокею в Словенії

У словенській Любляні завершився міжнародний товариський турнір із хокею з шайбою.

Національна збірна України після поразок від команд Польщі (3:4 - в овертаймі), Румунії (2:3), Австрії (3:9) і Франції (2:4) в завершальному матчі поступилася хокеїстам Словенії - 2:3 (1:0, 1:3, 0:0), передає Укрінформ.

У складі «синьо-жовтих» шайби закинули Сергій Бабинець (19-та хвилина) та Андрій Денискін (38).

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Підсумкове турнірне становище: Словенія - 15 очок, Франція - 12, Австрія - 9, Румунія - 5, Польща - 3, Україна - 1.