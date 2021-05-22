Захисник збірної України Корнієнко не зіграє проти Бахрейну

У флангового захисника ангіна, його подальша підготовка до Євро-2020 під питанням.

Захисник збірної України Віктор Корнієнко захворів ангіною і не зіграє в контрольному матчі проти Бахрейну. Гравець «Шахтаря» відправився на лікування і ризикує пропустити другий підготовчий збір національної команди, повідомляє сайт УАФ.

Тренерський штаб збірної України прийме рішення щодо Корнієнка після того, як захисник повернеться до нормальних фізичних кондицій.

Цього сезону Корнієнко зіграв 16 матчів за «Шахтар», в його активі дві результативні передачі. Захисник пропустив частину сезону через травму.

Раніше розташування збірної України залишив півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський. Через травму Буяльський не зіграє на Євро-2020.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України 23 травня зіграє контрольний матч проти Бахрейну. Поєдинок пройде на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок – о 21:00. Також Україна зіграє з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).