Захисник збірної України Корнієнко не зіграє проти Бахрейну

Захисник збірної України Корнієнко не зіграє проти Бахрейну

Укрінформ
У флангового захисника ангіна, його подальша підготовка до Євро-2020 під питанням.  

Захисник збірної України Віктор Корнієнко захворів ангіною і не зіграє в контрольному матчі проти Бахрейну. Гравець «Шахтаря» відправився на лікування і ризикує пропустити другий підготовчий збір національної команди, повідомляє сайт УАФ.

Тренерський штаб збірної України прийме рішення щодо Корнієнка після того, як захисник повернеться до нормальних фізичних кондицій.

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Цього сезону Корнієнко зіграв 16 матчів за «Шахтар», в його активі дві результативні передачі. Захисник пропустив частину сезону через травму.

Раніше розташування збірної України залишив півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський. Через травму Буяльський не зіграє на Євро-2020.

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Як повідомляв Укрінформ, збірна України 23 травня зіграє контрольний матч проти Бахрейну. Поєдинок пройде на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок – о 21:00. Також Україна зіграє з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).

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