Україна - Бахрейн. Фінальний відлік до Євро

Наша збірна зіграє перший спаринг в рамках підготовки до чемпіонату Європи.

23 травня збірна України, офіційним партнером якої є Parimatch, проведе в Харкові перший матч в рамках підготовки до Євро-2020. Суперником нашої команди стане Бахрейн. З цим суперником ми зіграємо вперше. Раніше Бахрейн жодного разу не кваліфікувався на чемпіонати світу, шість разів грав у фінальній частині Кубка Азії, де кращим результатом залишається 4-е місце.

Зараз Бахрейн займає 99-е місце в рейтингу ФІФА (Україна - 24-е). Аналітики Parimatch дають нам 68% на перемогу, у наших суперників 12% на успіх і в 20% оцінюється нічия. Також ймовірність того, що збірна України заб'є мінімум два м'ячі - 60%.

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З огляду на те, що гра пройде з уболівальниками, Бахрейну дійсно буде складно розраховувати на позитивний результат. Втім, головний тренер команди Андрій Шевченко чекає серйозного опору: «Цей матч буде для нас підготовчим етапом. Гратимуть всі, подивимося, скільки замін зробимо. Бахрейн приїде і не буде хлопчиками для биття, вони дадуть бій».

Основні завдання для нашого тренерського штабу - визначитися із заявкою до 1 червня і підготувати команду до чемпіонату Європи. Зараз в розширеному списку 35 футболістів. Серед них немає Коноплянки, він відновлюється після отриманого ушкодження і може повернутися в склад в кінці місяця. Також відомо, що збірній через травму не допоможе Мораес.

Нагадаємо також, що до Євро збірна України зіграє з нашим суперником на минулому чемпіонаті Європи Північною Ірландєю (3 червня) і з Кіпром (7 червня). У цих матчах вже гратимуть лише ті футболісти, які поїдуть з командою на європейську першість.