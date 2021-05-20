Україна прийме Північну Ірландію в Дніпрі, а Кіпр - у Харкові
Укрінформ
23 травня команда Андрія Шевченка в Харкові зіграє з Бахрейном.
Виконавчий комітет УАФ затвердив місце проведення товариських матчів збірної України проти Північної Ірландії та Кіпру, повідомляє Укрінформ.
Команда Андрія Шевченка прийме збірну Північної Ірландії на «Дніпро-Арені» в Дніпрі. Гра відбудеться 3 червня, о 21:00.
Матч Україна - Кіпр пройде 7 червня в Харкові, на ОСК «Металіст». Стартовий свисток на гру пролунає о 19:00.
Нагадаємо, 23 травня «синьо-жовті» в Харкові проведуть перший товариський матч проти Бахрейну в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2020 року. Початок гри - о 21:00.
Фото: Associated Press