Суперник збірної України: Північна Македонія оголосила склад на футбольне Євро-2020

Головний тренер збірної Північної Македонії з футболу Ігор Ангеловський оголосив список гравців, що готуватимуться до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.

За повідомленням офіційного сайту Футбольної федерації Північної Македонії, до списку увійшли 26 виконавців, передає Укрінформ.

Склад збірної Північної Македонії:

воротарі - Столе Димітрієвський («Райо Вальєкано», Іспанія), Даміан Шишковський («Докса», Кіпр), Рісто Янков («Работнічкі»);

захисники - Стефан Рістовський («Динамо» Загреб, Хорватія), Вісар Мусліу («Фехервар», Угорщина), Егзон Бейтулай («Шкендія»), Кіре Рістевський («Уйпешт», Угорщина), Дарко Велковський («Рієка», Хорватія), Езджан Аліоскі («Лідс», Англія), Джеко Зайков («Шарлеруа», Бельгія);

півзахисники - Еніс Барді («Леванте», Іспанія), Аріан Адемі («Динамо» Загреб, Хорватія), Бобан Ніколов («Лечче», Італія), Стефан Спіровський (АЕК Ларнака, Кіпр), Еліф Ельмас («Наполі», Італія), Тіхомір Костадінов («Ружомберок», Словаччина), Даніель Аврамовський («Кайсеріспор», Туреччина), Марджан Радеський («Академія Пандєва»), Ферхан Хасані («Партизані», Албанія), Дарко Чурлінов («Штутгарт», Німеччина);

нападники - Горан Пандєв («Дженоа», Італія), Іван Трічковський (АЕК Ларнака, Кіпр), Мілан Рістовський («Спартак» Трнава, Словаччина), Александр Трайковський («Мальорка», Іспанія), Крсте Велкоський («Сараєво», Боснія і Герцеговина), Влатко Стояновський («Шамблі», Франція).

Підопічні Ігора Ангеловського розпочнуть свій навчально-тренувальний збір 25 травня. У рамках підготовки до європейської першості вони проведуть контрольні поєдинки зі Словенією (1 червня) та Казахстаном (4 червня).

Нагадаємо, що команда Північної Македонії є суперником збірної України у групі С фінальної частини Євро-2020. Поєдинок між підопічними Ігора Ангеловського та Андрія Шевченка відбудеться 17 червня в Бухаресті (Румунія).

Фото: ffm.mk.