Збірна Німеччини з футболу оголосила склад на Євро-2020

Головний тренер футбольної збірної Німеччини Йоахим Льов оприлюднив список із 26-ти футболістів, які мають виступити на чемпіонаті Європи.

У складі - захисник Матс Гуммельс та форвард Томас Мюллер, яких не викликали до збірної з 2018 року, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Склад збірної Німеччини:

воротарі - Бернд Лено («Арсенал», Англія), Мануель Ноєр ( «Баварія»), Кевін Трапп («Айнтрахт»);

захисники - Маттіас Гинтер («Боруссія», Менхенгладбах), Робін Госенс ​​(«Аталанта», Італія), Крістіан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Гальстенберг, Лукас Клостерманн (обидва - РБ «Лейпциг»), Матс Гуммельс («Боруссія», Дортмунд), Робін Кох («Лідс», Англія), Антоніо Рюдігер («Челсі», Англія), Ніклас Зюле («Баварія»);

півзахисники і нападники - Емре Джан («Боруссія», Дортмунд), Серж Гнабрі, Леон Горецька, Йозуа Кімміх, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі - «Баварія»), Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті», Англія), Кай Гаверц, Тімо Вернер («Челсі»), Йонас Гофманн, Флоріан Нойхаус (обидва - «Боруссія», Менхенгладбах), Тоні Кроос («Реал», Іспанія), Кевін Фолланд («Монако», Франція).

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Євро-2020 пройде нинішнього року з 11 червня по 11 липня. Німеччина зіграє у групі F, куди також потрапили команди Франції, Угорщини та Португалії.

Фото: dfb.de.