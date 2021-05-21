Матч Україна - Бахрейн розсудять футбольні арбітри з Чехії
Укрінформ
На товариському поєдинку футбольних збірних України і Бахрейну, який відбудеться 23 травня в Харкові, працюватимуть арбітри із Чехії.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), суддівську бригаду очолить 33-річний Павел Орел, передає Укрінформ.
На лініях Орелу допомагатимуть Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов.
Матч Україна - Бахрейн пройде на ОСК «Металіст», початок о 21.00.
Нагадаємо, у ході підготовки до чемпіонату Європи-2020 збірна України також проведе контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).
Фото: fotbal.cz.