Матч Україна - Бахрейн розсудять футбольні арбітри з Чехії

На товариському поєдинку футбольних збірних України і Бахрейну, який відбудеться 23 травня в Харкові, працюватимуть арбітри із Чехії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), суддівську бригаду очолить 33-річний Павел Орел, передає Укрінформ. На лініях Орелу допомагатимуть Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов. Матч Україна - Бахрейн пройде на ОСК «Металіст», початок о 21.00. Читайте також: Україна прийме Північну Ірландію в Дніпрі, а Кіпр - у Харкові Нагадаємо, у ході підготовки до чемпіонату Європи-2020 збірна України також проведе контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Фото: fotbal.cz.