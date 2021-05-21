Геращенко виграла турнір в Дессау, Магучіх - друга

Українки вдало виступили на турнірі в Німеччині.

Стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала переможницею турніру серії World Continental Tour в німецькому Дессау, повідомляє Укрінформ. Українка посіла перше місце з результатом 1,92 метра.

Друга позиція у Ярослави Магучіх. Вона також підкорила планку на висоті 1,92 метра, але для цього українці знадобилося на дві спроби більше, ніж Геращенко. Третя позиція у представниці Швейцарії Соломеї Ланг (1,87 м).

Для Геращенко і Магучіх це був перший старт літнього сезону. У березні Ярослава стала чемпіонкою Європи в приміщенні, а Ірина виграла срібло континентальної першості.

Нагадаємо, 23 травня Магучіх виступить на першому етапі Діамантової ліги. Також в англійському Гейтсхеді виступить і Юлія Левченко.

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