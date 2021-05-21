Перша ліга: «Верес» і «Альянс» забили 6 м'ячів, «Агробізнес» обіграв «Кремінь»

У чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги проходять поєдинки 27-го туру.

Лідер першості рівненський «Верес» вдома зіграв у результативну нічию з «Альянсом» з Липової Долини Сумської області - 3:3, передає Укрінформ.

«Верес», який у першому таймі програвав з різницею у два м'ячі, після перерви вийшов вперед, однак «Альянс» зумів відігратися на передостанній хвилині зустрічі.

Результати матчів туру:

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - «Металіст-1925» (Харків) - 0:3

«Кремінь» (Кременчук) - «Агробізнес» (Волочиськ Хмельницької області) - 0:1

«Миколаїв» - «ВПК Агро» (Шевченківка Днепропетровської області) - 1:0.

Турнірне становище лідерів: «Верес» - 59 очок (після 26-ти ігор), «Металіст-1925» - 53 (27), «Чорноморець» - 52 (26), «Агробізнес» - 51 (27).