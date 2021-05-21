«Металіст-1925» розгромив «Прикарпаття» і піднявся на друге місце у Першій лізі
Укрінформ
У чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги проходять поєдинки 27-го туру.
Стартовий матч туру в Івано-Франківську між «Прикарпаттям» і харківським «Металістом-1925» завершився упевненою перемогою гостей - 3:0, передає Укрінформ.
«Металіст-1925» змістив з другого місця турнірної таблиці одеський «Чорноморець», який сьогодні приймає херсонський «Кристал».
Турнірне становище лідерів: «Верес» - 58 очок (після 25-ти ігор), «Металіст-1925» - 53 (27), «Чорноморець» - 52 (26), «Агробізнес» - 48 (26).
Фото: fc.if.ua.