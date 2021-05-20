Семерих людей звинувачують в смерті Марадони

Аргентинець помер восени у віці 60 років.

Семерих людей звинувачують в смерті легендарного аргентинця Дієго Марадони, повідомляє TMZ, передає Укрінформ.

Поліція Аргентини провела обшук в будинку і приватній клініці доктора Леопольдо Луки (хірурга, який проводив операцію Марадоні на головному мозку незадовго до смерті) і знайшла докази, що підтверджують вину лікарів, що доглядали за Марадоною в останні дні життя. Прокуратура Сан-Ісідро оголосила, що сім осіб звинувачуються у вбивстві з можливим наміром.

Прокуратура вважає, що Марадона не отримав достатньої медичної допомоги в останні дні життя. У звіті прокуратури наголошується, що робота медичної бригади, яка доглядала за Марадоною, була «неадекватною і недбалої».

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 25 років. Їм заборонено покидати Аргентину на час розслідування.

Марадона помер у віці 60 років в листопаді минулого року. Причиною смерті став набряк легенів, викликаний серцевою недостатністю. Незадовго до смерті він переніс операцію з приводу субдуральної гематоми.

Читайте також: Одноклубник Зінченка визнаний кращим футболістом сезону АПЛ за версією журналістів

Нагадаємо, Марадона - чемпіон світу 1986 року в складі збірної Аргентини і володар почесного Золотого м'яча 1995 року.

Фото: Getty Images