Одноклубник Зінченка визнаний кращим футболістом сезону АПЛ за версією журналістів
Укрінформ
Асоціація футбольних журналістів Англії (FWA) назвала кращого гравця Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2020/21.
Як повідомляє пресслужба FWA, ним став захисник «Манчестер Сіті» Рубен Діаш, передає Укрінформ.
Діаш обійшов у голосуванні півзахисника «Манчестер Сіті» Кевіна де Брейне і нападника «Тоттенгем Хотспурс» Гаррі Кейна.
Минулого сезону АПЛ Діаш провів 31 матч і забив один м'яч.
Нагадаємо, з 2016 року кольори «Манчестер Сіті» захищає гравець збірної України Олександр Зінченко.
Фото: Reuters.