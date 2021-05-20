Одноклубник Зінченка визнаний кращим футболістом сезону АПЛ за версією журналістів

Одноклубник Зінченка визнаний кращим футболістом сезону АПЛ за версією журналістів

Укрінформ
Асоціація футбольних журналістів Англії (FWA) назвала кращого гравця Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2020/21.

Як повідомляє пресслужба FWA, ним став захисник «Манчестер Сіті» Рубен Діаш, передає Укрінформ.

Діаш обійшов у голосуванні півзахисника «Манчестер Сіті» Кевіна де Брейне і нападника «Тоттенгем Хотспурс» Гаррі Кейна.

Минулого сезону АПЛ Діаш провів 31 матч і забив один м'яч.

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Нагадаємо, з 2016 року кольори «Манчестер Сіті» захищає гравець збірної України Олександр Зінченко.

Фото: Reuters.

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