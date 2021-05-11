Зінченко виграв з «Ман Сіті» 9-й трофей

Українець може виграти 10-й трофей, якщо «Городяни» переможуть в Лізі чемпіонів.

«Манчестер Сіті» достроково став чемпіоном Англії після поразки «Манчестер Юнайтед» від «Лестера» (1:2), передає Укрінформ.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко виграв вже 9-й трофей з клубом. У складі «Ман Сіті» Зінченко виграв 3 чемпіонські титулу АПЛ, 1 Кубок Англії, 4 Кубка ліги і Суперкубок Англії.

Як повідомляв Укрінформ, «Ман Сіті» вийшов у фіналі Ліги чемпіонів, де зіграє проти «Челсі». У Зінченка є нагода виграти з «Городянами» свій 10-й трофей.

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