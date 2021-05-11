АПЛ: «МЮ» програв «Лестеру», «Ман Сіті» достроково став чемпіоном

Команда Уле Гуннара Сульшера відстала від «Ман Сіті» на 10 очок.

В матчі 36-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» програв на своєму полі «Лестеру» 1:2, передає Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. На 10-й хвилині Томас вивів гостей вперед. Через 5 хвилин Грінвуд відновив рівновагу. В середині другого тайму Сеюнджю забив другий м’яч «Лестера» і приніс гостям перемогу 2:1.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 80 (35), 2.«МЮ» - 70 (35), 3.«Лестер» - 66 (36), 4.«Челсі» - 64 (35).

Вже в якості чемпіона «Ман Сіті» свій матч 36-го туру зіграє 14 травня на виїзді проти «Ньюкаслу» (22:00). «Ман Сіті» став чемпіоном Англії втретє за чотири роки.

Фото: The Guardian