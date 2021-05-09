АПЛ: «МЮ» здійснив камбек у матчі з «Астон Віллою»

«Манкуніанці» випереджають «Челсі» на 6 очок.

«Манчестер Юнайтед» на виїзді виграв в «Астон Вілли» 3:1 в 35-му турі англійської прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ.

За «вілланів» забив Траоре на 24-й хвилині. «Манчестер Юнайтед» зрівняв рахунок і переміг зусиллями Фернандеша, Грінвуда і Кавані.

«Манчестер Юнайтед» закріпився на другому місці після сьогоднішньої перемоги.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 80 (35), 2.«МЮ» - 70 (34), 3.«Челсі» - 64 (35), 4.«Лестер» - 63 (35).

Фото: theguardian.com