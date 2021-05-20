Плей-офф Суперліги: «Дніпро» вдруге обіграв «Будівельник»

Команда з Дніпра зрівняла рахунок в серії 2:2.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В четвертому матчі чвертьфінальної серії «Будівельник» (Київ) програв на власному майданчику «Дніпру» 76:78, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніші гравці матчу в Києві: Джаред Террелл («Дніпро») та Стівен Буртт («Будівельник») – по 23. «Дніпро» зрівняв рахунок в серії 2:2. Матч №5 зіграють 23 травня в Дніпрі.

У півфіналах зіграють переможець пари «Дніпро» - «Будівельник» - «Прометей» (Кам’янське) та «Запоріжжя» - «Київ-Баскет».

Як повідомляв Укрінформ, в третьому матчі чвертьфінальної серії «Тернопіль» програв на власному майданчику «Запоріжжю» 68:75. «Запоріжжя» перемогло в серії 3:0.