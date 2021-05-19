Плей-офф Суперліги: «Прометей» став другим півфіналістом

Команда з Кам’янського виграла серію 3:0.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третьому матчі чвертьфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на чужому майданчику «Хімік» (Южне) 81:63, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу в Южному: Шон Еванс («Прометей») – 21. «Прометей» переміг в серії 3:0. У півфіналі «Прометей» зіграє з переможцем пари «Дніпро» - «Будівельник».

Також сьогодні зіграють третій чвертьфінальний матч в парі «Тернопіль» - «Запоріжжя». Запорізька команда попереду в серії 2:0.

Як повідомляв Укрінформ, в третіх матчах чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 78:76, а «Будівельник» вдома програв «Дніпру» 72:81. «Київ-Баскет» переміг в серії 3:0. «Дніпро» скоротив відставання в серії до 1:2.