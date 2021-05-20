Збірна України з кіберфутболу стартує у відборі FIFAe Nations Cup 2021

У суперниках в українців - команди з семи країн.

У четвер, 20 травня, збірна України по кіберфутболу в дисципліні FIFA починає виступи в кваліфікації чемпіонату світу з електронною футболу - FIFAe Nations Cup 2021, повідомляє Укрінформ.

Кожна відбіркова серія на груповому етапі буде складатися з двох матчів в режимі FIFA21 Ultimate Team - по одному на PS4 і xBox. За перемогу в кожному поєдинку будуть нараховуватися три очки, за нічию - одне, а за поразку - нуль.

Всього на українську команду, представлену Ярославом BlackStar98 Гурмак, Андрієм CIG_STEPOVER Шакалова і Олексієм ForlanFS Мерсером, чекають сім матчів в рамках групи А.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування «синьо-жовтим» доведеться зустрітися в онлайн-протистояннях з командами Норвегії, Швеції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Туреччини та Франції.

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