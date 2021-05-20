Рябоконь залишиться в «Десні» - директор

Команда не вийшла в єврокубки за підсумками сезону.

Головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь не покине клуб в літнє міжсезоння, повідомляє FootBoom.com, передає Укрінформ.

Повідомлялося, що рішення щодо майбутнього Рябоконя в чернігівській команді буде прийнято на цьому тижні.

«Наскільки мені відомо на сьогоднішній день, Рябоконь залишається в «Десні», - повідомив директор «Десни» Ігор Ушарук.

Рябоконь очолює «Десну» з 2012 року. Під його керівництвом команда двічі підвищувалася в класі, а в минулому році вперше в історії зіграла в єврокубках.

Нагадаємо, в минулому сезоні «Десна» фінішувала на шостому місці в чемпіонаті України і не змогла пробитися в Лігу конференцій.

Фото: desna.football