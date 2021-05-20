Говоров і Бихов відібралися до півфіналу чемпіонату Європи з плавання на 50 м батерфляєм

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.

За підсумками попередніх запливів чоловіків на 50 метрів батерфляєм до півфіналу змагань вийшли два українця - рекордсмен світу на цій дистанції Андрій Говоров і Владислав Бихов, передає Укрінформ.

Говоров показав 6-й загальний час (23,41 секунди), Бихов - 10-й (23,47).

Сергій Шевцов (24,17) і Любомир Лемешко (24,17) посіли у кваліфікації 37-е і 42-е місця відповідно серед 65-ти учасників.

Кращий результат в угорця Себастьяна Шабо (23,03).

Півфінали в цій дисципліні відбудуться в сьогоднішній вечірній програмі, фінал пройде 21 травня.

На фото: Андрій Говоров (len.eu).