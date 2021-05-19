Романчук виграв «золото» чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці

Український плавець Михайло Романчук став переможцем XXXV чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина), де триває турнір з плавання.

У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук із результатом 14 хвилин 39,89 секунди став чемпіоном Європи, повідомляє Укрінформ. «Срібло» і «бронзу» взяли італійці - олімпійський чемпіон Грегоріо Палтріньєрі (14.42,91) і Доменіко Акеренца (14.54,36). Читайте також: Збірна України із синхронного плавання: історичний успіх в Будапешті та олімпійські плани Як повідомлялося, українець Сергій Фролов у кваліфікації цієї дисципліни фінішував з дев'ятим результатом (15.10,41), зупинившись за крок від фіналу. Фото: Федерація плавання України.