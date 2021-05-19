Плей-офф Суперліги: «Запоріжжя» - третій півфіналіст

Команда із Запоріжжя виграла серію 3:0.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третьому матчі чвертьфінальної серії «Тернопіль» програв на власному майданчику «Запоріжжю» 68:75, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу в Тернополі: Майкл Кеффі («Запоріжжя») – 21. «Запоріжжя» перемогло в серії 3:0. У півфіналі «Запоріжжя» зіграє з «Київ-Баскет».

Як повідомляв Укрінформ, в третьому матчі чвертьфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на чужому майданчику «Хімік» (Южне) 81:63. «Прометей» переміг в серії 3:0.