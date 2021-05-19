Цітаїшвілі, Русин та інші футболісти «Динамо» повертаються з оренди

Після завершення чемпіонату України багато гравців, які перебували в оренді в інших клубах, повертаються до київського «Динамо», з яким проходитимуть тренувальні збори.

Нині команда перебуває у відпустці і збереться у Києві 22 червня, повідомляє пресслужба динамівців. «До гравців першої команди приєднаються: Сергій Булеца, Роман Вантух, Микита Кравченко, Євген Смирний, Євген Ісаєнко, Владислав Кучерук, Владислав Дубінчак, Георгій Цітаїшвілі, Богдан Білошевскій, Назарій Русин, Артем Шабанов, Беніто, Ібрагім Каргбо», - зазначається у повідомленні.

Тренерський штаб планує взяти цих гравців (за винятком тих, кому не дозволить стан здоров'я) на передсезонний збір.

Відносно інших футболістів, які перебувають в оренді, тренери приймуть рішення пізніше.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.