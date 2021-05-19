Хавбек Белуце залишив київське «Динамо»

Румунський півзахисник Тудор Белуце залишив київський футбольний клуб "Динамо" після завершення терміну орендної угоди.

Тудор приєднався до "Динамо" 6 жовтня 2020 року на правах оренди до кінця сезону з англійського "Брайтона". За цей час Белуце взяв участь в одному матчі УПЛ та двох поєдинках Ліги чемпіонів, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

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"Динамо" не подовжуватиме термін оренди, і Белуце повертається до клубу, який володіє правами на гравця.

Фото: twitter.com/DynamoKyiv.