АПЛ: «Ман Сіті» програв «Брайтону», Зінченко відіграв увесь матч

Команда Хосепа Гвардіоли 80 хвилин грала у меншості.

В матчі 37-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на чужому полі «Брайтону» 2:3, передає Укрінформ.

Гості відкрили рахунок вже на 2-й хвилині – відзначився Гюндоган. А на 10-й хвилині «Ман Сіті» опинився у меншості після вилучення Канселу.

На початку другого тайму Фоден подвоїв перевагу чемпіонів. Однак, «Брайтон» відігрався завдяки голам Троссарда і Вебстера. А потім Берн вивів господарів вперед. 2:3 – несподівана поразка «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв повний матч.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 83 (37), 2.«МЮ» - 71 (37), 3.«Лестер» - 66 (36), 4.«Челсі» - 64 (36).

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